- MAE a emis, duminica seara, o atenționare de calatorie pentru Norvegia. „Coduri roșu și portocaliu de ploi, inundații, alunecari de teren, furtuni in zona maritima și incendii”, potrivit unui comunicat de presa.

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de calatorie pentru Italia, unde miercuri exista un risc crescut de producere a incendiilor. MAE informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Italia – Insula Sardegna, ca autoritațile locale au anunțat,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Italia, unde miercuri este Cod portocaliu privind riscul de producere a incendiilor de vegetatie. Potrivit MAE, in Republica Italiana – Insula Sardegna, autoritatile locale au anuntat, pentru miercuri, Cod portocaliu de producere…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Spania, ca Agentia Meteorologica locala - AEMET a actualizat prognoza de vreme nefavorabila si a emis coduri rosu si portocaliu de canicula, pentru perioada 17 - 19 iulie.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei - Comunitatea Autonoma Andaluzia si Comunitatea Autonoma Extremadura ca, de pe 10 pana pe 12 iulie, Agentia Meteorologica locala (AEMET)

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei - Comunitatea Autonoma Andaluzia si Comunitatea Autonoma Extremadura ca, de pe 10 pana pe 12 iulie, Agentia Meteorologica locala (AEMET) a emis coduri rosu si…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Statele Unite ale Americii, unde a fost emis, in zona de nord-est, un Cod rosu privind deteriorarea calitatii aerului, din cauza incendiilor de padure din Canada. De asemenea, sunt inregistrate intarzieri ale curselor aeriene.

