Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Spania, comunitațile autonome Andaluzia și Extremadura, ca Agenția Meteorologica de Stat - AEMET a emis coduri roșii și portocalii de

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei, comunitațile autonome Andaluzia și Extremadura, ca Agenția Meteorologica de Stat – AEMET a emis coduri roșu și portocaliu de canicula, pentru perioada 25-26 iulie…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei, comunitatile autonome Andaluzia si Extremadura, ca Agentia Meteorologica de Stat AEMET a emis coduri rosu si portocaliu de canicula, pentru perioada 25 26 iulie 2022.Potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, miercuri, o atentionare de calatorie pentru Spania, unde Agentia Meteorologica a emis un cod rosu de canicula, pentru doua regiuni, valabil in perioada 13-14 iulie 2022.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei, comunitatile autonome Andaluzia si Extremadura, ca Agentia Meteorologica spaniola a emis un cod rosu de canicula, pentru pentru perioada 13 14 iulie 2022.Cetatenii…

- Ministerul Afacerilor Externe atentioneaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Spania ca Andaluzia si Extremadura se afla sub cod rosu de canicula in perioada 13-14 iulie. MAE precizeaza ca cetațenii romani pot solicita asistența consulara la numerele de telefon ale…

- In cazul in care aveți planuri de calatorie in Spania, e bine sa aveți in vedere informațiile ce vin de la Ministerul roman de Externe. E vorba despre detalii transmise prin intermediul unei atenționari de calatorie, ce vizeaza prelungirea grevei insoțitorilor de zbor ai unei companii aeriene. Mai exact,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Portugheza ca autoritatile au emis o atentionare meteorologica privind temperaturi extreme, in special pentru zona continentala, cu valori cuprinse intre 42° si…