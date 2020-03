Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca in zilele de sambata si duminica (21-22 martie), transportul public din Chisinau va fi partial restrictionat. Astfel, dimineata autobuzele si troleibuzele vor iesi la linie de la ora 07:00 pana la 10:00, iar seara, intre orele 16:00 – 19:30.

- Unitatile de transport public, troleibuze si autobuze din capitala, de astazi, sunt dotate cu dozatoare pentru dezinfectarea mainilor, informeaza primaria municipiului Chisinau, printr-un comunicat de presa, citat de IPN.

- In contextul in care presedintele Romaniei Klaus Iohannis a anuntat ca incepand de luni va institui stare de urgenta in Romania, pentru o perioada de 30 de zile, iar in spatiul public circula informatii contradictorii, s-a solicitat directorului general RATBV SA, George Cornea, sa precizeze…

- Reprezentanții Societații de Transport București (STB) au anunțat ca, odata cu instaurarea starii de urgența, transportul public din Capitala va funcționa cu program special. Chiar daca cei de la Metrorex nu au facut, momentan, precizari, se crede ca același lucru va fi valabil și pentru metrou, cel…

- De maine transportul public din capitala va funcționa la maxima capacitate, pentru a evita imbulzeala cetațenilor atat in unitațile de transport, cat și in stații. Anunțul a fost facut de primarul general al municipiului Chișinau, Ion Ceban.

- Primarul de Chisinau, Ion Ceban, a anuntat ca transportul public din Capitala va functiona la maxima capacitate, incepand cu ziua de luni, 16 martie. La linie va fi scos tot efectivul de autobuze si troleibuze care dispune municipalitatea „pentru ca cetatenii sa nu se imbulzeasca atat in transport,…

- Incepand cu ziua de astazi, 1 martie, Primaria municipiului Chișinau lanseaza o campanie de informare si promovare a capitalei, cu genericul „Orasul meu". Spotul informațional plasat in troleibuze și autobuze are drept scop promovarea imaginii orașului și dezvoltarii turismului, precum și creșterea…

- RATBV SA a anunțat ca in perioada urmatoare mijloacele de transport in comun vor circula dupa un program special, adaptat sarbatorilor de iarna. Astfel, in 24 decembrie 2019 se va circula conform orarului obișnuit, corespunzator unei zile lucratoare. In 25 și 26 decembrie 2019 se vor respecta…