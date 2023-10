Atenție! Șoferii se vor putea trezi cu mașina radiată dacă nu îndeplinesc anumite condiții Un proiect de ordonanța de urgența pus in dezbatere publica de Ministerul Afacerilor Interne prevede introducerea a doua noi situații in care un autoturism poate fi radiat din circulație. Astfel, daca vor intra in vigoare aceste prevederi, mașina va putea fi radiata din circulație automat. Proiectul de OUG prevede doua noi situații in care radierea unui vehicul va fi efectuata din oficiu. Ambele situații pot interveni ca urmare a nerespectari unor prevederi referitoare la valabilitatea RCA sau ITP. In concluzie, lipsa indelungata a RCA sau ITP va putea duce la radierea automata a mașinii din circulație… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

