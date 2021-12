Valori crescute de trafic se inregistreaza joi dimineata pe DN1 Ploiesti – Brasov, pe Valea Prahovei, circulandu-se in coloana la Comarnic si Busteni. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca se inregistreaza valori crescute de trafic pe sensul de urcare catre zona montana a DN 1 Ploiesti – Brasov, circulandu-se astfel in coloana pe raza localitatii Comarnic si a statiunii Busteni, judetul Prahova.Politistii rutieri le recomanda conducatorilor auto sa adapteze viteza de rulare, sa-si planifice foarte atent traseul pe care urmeaza sa-l parcurga, luand in considerare…