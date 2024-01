Atenție șoferi! Carosabil cu polei și zăpadă frământată Ninsoarea de astazi, 7 ianuarie, incepe sa se faca simțita pe șoselele din județul Neamț. La munte, pe Axial (DJ 155 F Izvorul Muntelui – Durau) deja se formeaza polei ca urmare a lapoviței din cursul dimineții și a scaderii temperaturii. DRUPO Neamț acționeaza in zona cu trei autoutilaje și un tractor cu lama și sararița. Toate utilajele societații județene au ieșit pe principalele trasee inca de la pranz și se acționeaza cu sare și cu lama acolo unde este nevoie. Și angajații Publiserv SA au ieșit pe trasee și deja și-au facut plinul de doua ori cu material antiderapant. „Acționam cu toate… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

