Atenție șoferi bucureșteni. Tot mai multe catalizatoare dispar peste noapte Piesa, extrem de scumpa, este vanata in special pentru cantitațile mici de aur și platina din componența sa. In Capitala, in fiecare saptamana sunt zeci de pagubiți care vin la poliție sa reclame paguba. Ortodocsii si catolicii ar putea sarbatorii Paștele la aceeași data an de an. Sunt discuții despre asta Polițiștii spun ca de la inceputul anului, au cel puțin 20 de plangeri pe saptamana de la șoferi care reclama ca le-au fost furate catalizatoarele de pe autoturisme. Mai multe persoane au fost injectate cu seringi goale. Ele trebuiau sa se vaccineze cu Johnson & Johnson Șofer… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sunetul auto de toba stricata a inceput sa se auda tot mai des in Capitala. Nu este de vina vreo problema mecanica, ci mai multe grupuri care s-au specializat in furtul de catalizatoare auto. Piesa, extrem de scumpa, este vanata in special pentru cantitațile mici de aur și platina din componența sa.…

- Doi ”șoferi” care circulau fara permis sau cu permisul suspendat au fost descoperiți in trafic de polițiștii din Alba. Mai mult decat atat, unul dintre aceștia circula cu o mașina neinmatriculata, cu numere de la alta. La data de 9 martie 2021, in jurul orei 16.30, polițiștii din Campeni l-au depistat…

- FOTO VIDEO| Primaria Alba Iulia CONTINUA „vanatoarea” de șoferi care nu au platit pentru dreptul de a parca in oraș Polițiștii locali din Alba Iulia continua cu strictețe verificarea autoturismelor aflate pe locurile de parcare publice, pentru ca taxa de parcare sau abonamentul sa fie platit. Incepand…

- In aceasta dimineața, pe E60, intre municipiul Sighișoara și localitatea Albești, a avut loc un accident de circulație in care un autoturism s-a rasturnat in șanțul de pe marginea carosabilului. La fața locului au intervenit pentru asigurarea masurilor PSI pompierii militari din cadrul Detașamentului…

- Azi-noapte, la ora 00.10, polițiștii au observat pe strada Gheorghe Șincai din Baia Mare un autoturism care a patruns intr-o intersecție fara sa respecte culoarea roșie a semaforului electic. Polițiștii au pornit in urmarirea acestuia pana pe strada George Cosbuc, unde a fost oprit. La volanul autoturismului…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, au aplicat 166 sanctiuni contraventionale si au retinut 14 permise de conducere ca urmare a abaterilor rutiere constatate.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza sambata dimineata ca valorile de trafic au inceput sa se intensifice pe sensul catre Brasov al DN 1 Ploiesti – Brasov, circulandu-se in coloana pe raza localitatii Comarnic, judetul Prahova. Potrivit sursei citate, pe raza statiunilor…

- Agent Șef de poliție Florin Popa: ”Polițiștii rutieri argeșeni acționeaza pe drumurile publice pentru prevenirea tuturor evenimentelor rutiere, care au loc pe fondul nerespectarii prevederilor legislației”.