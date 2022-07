Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca s-a aglomerat traficul pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, in special pe sensul catre litoral, in conditii de aglomeratie circulandu-se si la iesire de pe Autostrada A4 catre Agigea, dar si pe DN 39 pe tronsonul Eforie Sud – Agigea, pe in ambele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 22 iunie, pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, pe sensul catre Capitala, se efectueaza lucrari de frezare a partii carosabile, restrictionandu se prima banda la kilometrii 62, 51 si 41. Lucrarile se vor finaliza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 20 iunie, pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, se vor efectua lucrari, cu restrictia benzii numarul doi, pe toata lungimea podului km 17 500 , pe sensul catre litoral. Lucrarile se vor finaliza in jurul orei…

- Centrul Infotrafic anunta, vineri, ca circulatia pe Autostrada Soarelui (A2), sensul catre Capitala, se va inchide in urmatoarele sapte nopti pentru lucrari. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, se va inchide circulatia…

- Traficul rutier pe Autostrada Soarelui (A2), sensul Bucuresti - Constanta, se va inchide de luni, 9 mai, timp de patru nopti, pentru efectuarea unor lucrari la pasajul care traverseaza soseaua in zona kilometrului 13, a anuntat, vineri, Compania Nationala de Administrare a

- Coloane de mașini s-au format duminica dupa amiaza pe Autostrada Soarelui, iar autoritațile le recomanda șoferilor sa foloseasca rute alternative. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 27 aprilie 2022, se vor executa lucrari de refacere a suprafetei de rulare, pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, dupa cum urmeaza: km. 165, pe sensul catre Bucuresti, banda de urgenta si prima banda vor fi…