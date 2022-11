Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național de Arta din Belarus (cel mai mare din Belarus) https://artmuseum.by/ru este interesat de stabilirea cooperarii și de implementarea proiectelor comune cu județul Salaj, respectiv Romania. Proiectele pot fi foarte diferite. Cooperarea va permite, printre altele, utilizarea fondurilor…

- Iridex Group Salubrizare a dat start unui proiect important pentru tot județul Dolj. Scopul proiectului „10 minute de educație ecologica in școli” este ca in anul școlar 2022-2023 „sa ajungem in cat mai multe unitați de invațamant, in cat mai multe clase, pentru a face educație ecologica, pentru a-i…

- Iridex Group Salubrizare a dat start unui proiect important pentru tot județul Dolj. Scopul proiectului „10 minute de educație ecologica in școli” este ca in anul școlar 2022-2023 sa ajungem in cat mai multe unitați de invațamant, in cat mai multe clase, pentru a face educație ecologica, pentru a-i…

- Ieri, 10 septembrie 2022, in jurul orei 20.20, pe strada Traian, din Alba Iulia, un barbat de 55 de ani, care mergea pe bicicleta, s-a dezechilibrat și a cazut pe marginea drumului. In urma accidentului, barbatul a suferit rani și a fost transportat la spital. Biciclistul a fost testat cu aparatul etilotest,…

- Mentenanța la rețeaua de electricitate – S.C. VITAL S.A. Societatea VITAL S.A. iși anunța utilizatorii ca datorita unor lucrari de mentenanța la rețeaua de electricitate marți, 06 septembrie 2022, in intervalul orar 17.00 – 19.00 serviciul de plata la casieria de pe strada Gheorghe Șincai nr.19 din…

- Societatea VITAL S.A. iși anunța utilizatorii ca datorita unor lucrari de mentenanța la rețeaua de electricitate marți, 06 septembrie 2022, in intervalul orar 17.00 – 19.00 serviciul de plata la casieria de pe strada Gheorghe Șincai nr.19 din Baia Mare va fi indisponibil. Mulțumim pentru ințelegere…

- Societatea VITAL S.A. iși anunța utilizatorii ca datorita unor lucrari de mentenanța la rețeaua de electricitate marți, 6 septembrie 2022, in intervalul orar 17.00-19.00 serviciul de plata la casieria de pe strada Gheorghe Șincai nr.19 din Baia Mare va fi indisponibil. „Mulțumim pentru ințelegere și…

- Un șantier fara sfarșit este strada Traian din Turda. Locuitorii zonei sunt exasperați și spun ca aceasta nu mai este circulabila nici pentru pietoni. „Strada: Traian un dezastru nu se poate circula nici pe jos!” spune un locuitor al zonei. Artera de circulație arata ca dupa bombardament, chiar mai…