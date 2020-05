ATENȚIE! România, țintă preferată a atacurilor cibernetice! Numarul amenintarilor informatice care exploateaza subiectul pandemiei cu noul coronavirus a urcat constant in luna aprilie, pe masura ce tot mai multe tari au fost afectate de SARS-CoV-2, Romania aflandu-se printre tintele preferate din Europa ale atacatorilor in luna aprilie, informeaza vineri Bitdefender. Datele interne ale Bitdefender arata ca atacurile legate de boala COVID-19 sunt … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

