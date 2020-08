Atenție: Ploi torențiale și izolat grindină! Instabilitate atmosferica accentuata este anunțata pentru astazi in cea mai mare parte a țarii, mai ales in jumatatea de vest. Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ploi torențiale, vant și grindina pentru duminica. Alerta vizeaza 15 județe. De la ora 10:00 pana la ora 23:00, in Banat, Crișana, Maramureș, nordul Olteniei și local in Transilvania vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului și condiții de grindina. Ploua din belșug Cantitațile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

