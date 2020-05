ATENȚIE: Orice activitate desfășurată în perioada suspendării contractului este considerată ilegală Angajatorii care le cer salariatilor sa lucreze, chiar si de acasa, pe perioada somajului tehnic, risca dosare penale, in condițiile in care 1,5 milioane de angajati din Romania primesc somaj tehnic iar munca in perioada suspendarii contractului este considerata ilegala. „Scuza-ma, stiu ca esti acasa. Poti sa-mi trimiti si mie, pe mail, pontajul tau?” O astfel de solicitare iti poate aduce dosar penal, daca angajatul pe care il deranjezi este in somaj tehnic. In plus, dai inapoi banii primiti ca ajutor de la stat. Condițiile puse de Grecia pentru romanii care o vor vizita Lavinia… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

