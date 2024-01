Atenție! MAE, avertizare de călătorie pentru românii care merg în Italia. De ce Ministerul Afacerilor Externe, MAE, a emis o atenționare de calatorie pentru Italia. Miercuri va avea loc o greva la nivel național in sectorul transportului public local. Potrivit MAE, sunt posibile perturbari majore in circulația mijloacelor de transport public. MAE precizeaza ca cetațenii romani pot solicita asistența consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei in Republica Italiana: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecționate catre Centrul de Contact si Suport… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe ii avertizeaza pe cetațenii romani care intenționeaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca, la data de 8 ianuarie 2024, vor fi organizate greve la nivel național ale personalului aeroportuar, cu o durata de 24 ore. Aceste greve vor afecta inclusiv aeroportul internațional…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca la data de 8 ianuarie vor fi organizate greve la nivel national ale personalului aeroportuar, cu o durata de 24 ore, care vor afecta inclusiv aeroportul…

- MAE a emis, joi seara, o atenționare de calatorie in Italia, unde vineri va fi organizata o greva generala, la nivel național, in sectorul transportului public, cu o durata preconizata de 24 de ore, scrie Mediafax. „Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Franța ca a fost emis un cod portocaliu de ploi abundente si inundatii pentru masi multe departamente, informeaza Agerpres. Cele 11 departamente care vor fi afectate de ploi și inundații…

- " Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca grevele nationale organizate in cursul zilei de joi, 30 noiembrie, in sectorul transportului feroviar, au fost prelungite si pentru ziua de 1 decembrie 2023,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa calatoreasca in Italia ca, incepand de joi seara, 30 noiembrie, este anuntata o greva nationala in transportul feroviar.Potrivit MAE, incepand din aceasta seara, de la ora 21:00, pana vineri, 1 decembrie, la ora 9.00,…

- MAE informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Italia ca va fi organizata o greva generala la nivel național in sectorul transportului public, luni, 27 noiembrie 2023, cu o durata preconizata de 24 de ore. Cetațenii romani pot solicita asistența consulara…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de calatorie prin care informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca va fi organizata o greva generala in sectorul transportului feroviar si maritim, vineri, cu o durata preconizata…