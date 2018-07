Atenție la plimbările prin pădure! Autoritațile atrag atenția amatorilor de excursii și drumeții, la pericolele la care se expun, daca nu iși iau cateva masuri elementare de siguranța Atat Serviciul Public Salvamont Covasna, cat și Agenția pentru Protecția Mediului Covasna, precum și autoritațile publice locale avertizeaza persoanele care doresc sa faca drumeții prin padurile din județ, cat și pe culegatorii […] Articolul Atenție la plimbarile prin padure! apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile letone au dispus miercuri evacuarea unei localitati din vestul tarii amenintate de un incendiu forestier, in timp ce pompierii depuneau eforturi pentru a tine flacarile sub control, informeaza AFP. Incendiul, care a provocat pagube in regiunea Curlanda pe 180 de hectare, suprafata echivalenta…

- Nasaudenii care se impotrivesc amplasarii in apropierea locuintelor lor a unei statii de mixturi asfaltice de catre SC Frasinul SRL sunt si mai revoltati, dupa ce au primit raspunsuri de la institutiile publice abilitate sa verifice daca o astfel de activitate poate fi desfasurata in zona respectiva.…

- Subventiile primite de la Uniunea Europena in ultimii 10 ani au depasit 12 miliarde de euro, sumele gestionate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in acest scop fiind in crestere an de an, de la 6 milioane de euro in 2007 la peste 1,6 miliarde de euro in prezent, sustine directorul…

- 19.05 UPDATE Baiatul in varsta de opt ani care s-a ratacit, marti, de tatal si fratii sai, intr-o padure din comuna Bunesti, judetul Brasov, a fost gasit in satul Crit dupa aproximativ trei ore de cautari. Potrivit reprezentantilor Politiei Brasov, copilul care s-a ratacit in padure, la Bunesti, unde…

- Insula greaca Sikinos, ce face parte din arhipelagul Cicladelor din Marea Egee, se pregateste - in cadrul unui proiect ecologist inedit in Grecia - sa petreaca prima sa vara fara traditionalele paie din plastic pe care turistii le folosesc pentru a sorbi cafea rece si sucuri de fructe, informeaza AFP.…

- Sute de oameni sunt afectati de dioxidul de sulf care este emanat prin fisurile aparute in pamant, dupa ce Kilauea a erupt in urma cu 20 de zile. Cea mai recenta eruptie a avut loc marti, potrivit CNN care citeaza agentia de aparare civila a statului Hawaii. „Lasa un gust metalic. Odata…

- Pana maine, inclusiv, fermierii sunt așteptați la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) pentru a depune Cererile Unice de Plata pentru Campania anului 2018. Conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) nr. 15/17.01.2017 privind stabilirea modalitatii de…

- De la inceputul anului, pana in prezent au fost inregistrate mai multe atacuri de lupi și urși, in Gospodarii de pe raza județului Covasna. Din fericire, pana la aceasta data nu au fost inregistrate atacuri și asupra oamenilor. Potrivit Directorului Agenției pentru Protecția Mediului Covasna, Gheorghe…