Atenţie la mărţişoare! În această perioadă pericolul real îl reprezintă contrafacerile ANPC recomanda cumparatorilor sa fie atenti la achizitionarea bijuteriilor care vor fi oferite de Martisor, pentru ca in aceasta perioada pericolul real il reprezinta contrafacerile. „Martisoarele se vand peste tot, la tarabe, supermarket-uri, magazine de bijuterii si targuri de cadouri organizate in perioada premergatoare zilei de 1 Martie. Daca optam pentru o bijuterie fina din aur, argint sau batuta cu pietre semipretioase, ar fi bine sa o cumparam numai din magazine autorizate care vand bijuterii. Un martisor nu poate fi din argint sau placat cu aur daca este vandut la colt de strada si costa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

