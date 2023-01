Atenție la mail, puteți fi înșelat! Anunțul Poliției Române Politia Romana ii pune in garda pe romanii care au primit in ultimele zile un mail cu mesajul „Alerta de tentative de atac cibernetic”. Exista posibilitatea unei inșelaciuni. Autoritațile avertizeaza ca, chiar daca perioada sarbatorilor s-a incheiat infractorii cibernetici continua sa vizeze utilizatori din Romania prin atacuri de tip phishing. „Alerta de tentative de atac cibernetic”…….In cazul in care ati primit un astfel de e-mail va reamintim ca este un fals. Pentru a ramane in siguranta in mediul online evitati sa deschideti e-mail-uri de la necunoscuti ori atasamentele mesajelor. In niciun… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

