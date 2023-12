Atenție la escrocheria ”branșarea la rețeaua de gaze naturale”! Primarul unei comune din Buzau avertizeaza populația printr-un mesaj postat pe pagina de Facebook ca in localitate mișuna persoane care promit bransari la reteaua de gaze si cer bani in avans. Șarlatanii au ajuns in zona imediat ce a fost inaugurat un gazoduct ce va alimenta circa 4.000 de gospodarii, potrivit Adevarul . „Avem informații potrivit carora au aparut in comuna noastra diferite ce solicita bani pentru branșarea la rețea. Nu dați curs unor asemenea solicitari, caci totul este o escrocherie!”, este textul semnat de primarul Constantin Dumitru pe pagina de Facebook a Primariei Maracineni.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

