Atenție la carduri! Cum poți rămâne fără bani în câteva clipe Un barbat din Braila a profitat de faptul ca o persoana a postat pe Facebook o poza cu cardul pe care il pierduse și a sustras diverse sume de bani de pe acesta. A repetat isprava cateva luni mai tarziu cu un alt card pierdut. Tribunalul Braila l-a condamnat in 29 noiembrie pe un brailean, C. L., la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos. Decizia instanței nu este definitiva, relateaza adevarul. Modul in care barbatul a reușit sa subtilizeze banii de pe cardul bancar pierdut de un brailean este unul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

