Atenție! Joi se oprește curentul în Mioveni Distributie Oltenia anunta o noua intrerupere in alimentarea cu energie electrica, la Mioveni, pentru ziua de joi, 20 ianuarie, intre orele 09.00-15.30. Afectati vor fi doar consumatorii din PTCZ 20/0.4 Pompe ITN Clucereasa. Lucrarile pot fi reprogramate in situatia in care conditiile meteo sunt nefavorabile. Informatii actualizate despre programul acestor lucrari pentru saptamana in curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro The post Atenție! Joi se oprește curentul in Mioveni first appeared on Universul argesean . Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

