- 63 de studenți de la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” au ajuns la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” cu simptome de toxiinfecție alimentara, a confirmat dr. Adrian Marinescu, directorul medical al institutului. Dupa pranzul și cina de marți (14 noiembrie), mulți studenți…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anunțat, joi, ca intre 9 și 15 octombrie au fost inregistrate 83.587 cazuri de infecții respiratorii (gripa clinica, IACRS și pneumonii), cu 14% mai multe decat cu o saptamana in urma.„In saptamana 9 – 15 octombrie, au fost raportate 83.587 cazuri de…

- Dr. Adrian Marinescu avertizeaza ca, in lunile decembrie și ianuarie, ne putem aștepta la o intensitate maxima a virozelor respiratorii, ”cand vom avea in circulație, pe langa SARS CoV-2, și virusuri gripale și alte virusuri cu transmitere pe cale respiratorie”. In prezent, se inregistreaza o creștere…

- Revenirea copiilor in colectivitați – gradinițe, școli – coincide cu o creștere a numarului cazurilor de Covid-19 și cu apariția, in curand, a virusurilor gripale. Vestea buna este ca variantele noului coronavirus aflate in circulație par ca nu sunt generatoare de forme grave de boala, dar se raspandesc…

- In ultimele 2-3 saptamani, la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” se prezinta, in medie, 100 de pacienți cu infecția Covid-19. Din fericire, 80 % dintre aceștia nu au nevoie de spitalizare, iar 20% sunt internați pentru monitorizare, cu forme ușoare de de boala. In prezent, in secțiile…

- Se observa o ”creștere relativ alarmanta” a numarului persoanelor diagnosticate cu Covid-19, avertizeaza dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase ”Sfanta Parascheva”din Iași. Medicul pune aceasta creștere pe seama ”fenomenului de relaxare” in privința masurilor de protecție contra Sars-Cov-2.…

- Dr. Adrian Marinescu subliniaza ca ”avem și noi varianta noua Eris” a coronavirusului, ceea ce s-a dovedit prin secvențierile realizate la Institutul ”Matei Balș”. In opinia doctorului Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, aproximativ 30% dintre…