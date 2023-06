Atenție! Gelul de duș poate atrage țânțarii Un recent studiu, realizat la Universitatea Virginia Tech din SUA, demonstreaza ca adesea compoziția sapunului folosit in mod curent ar putea sa atraga țanțarii. Rezultatele au fost publicate in revista iScience, transmite Sciences et Avenir. Fiecare om are o amprenta olfactiva proprie și aceasta poate sa se modifice prin folosirea unui gel de duș, arata acest studiu. Emanațiile pielii omului, rezultate in urma activitații metabolice și a microbiotului, constituie amprenta mirosului personal și reprezinta motivul pentru care țanțarii sunt atrași de unii indivizi spre confortul altora. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

