Stiri pe aceeasi tema

- Daca stați la casa și aveți gazon, probabil știți deja ca are nevoie de ingrijire constanta pentru a fi cat mai frumos, iar firele de iarba sa fie sanatoase și verzi. Udarea este obligatorie, dar cand este indicat sa o faceți și cat de des? Cat de frecvent se uda gazonul primavara Un gazon sanatos […]…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica a realizat, inaintea sarbatorilor, un ghid de securitate a datelor online si recomanda cumparaturi online in special de pe site-uri romanesti, eventualele fraude putand fi mai usor depistate. „Fiti atenti la datele dumneavoastra financiare cand…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica a realizat, inaintea sarbatorilor, un ghid de securitate a datelor online si recomanda cumparaturi online in special de pe site-uri romanesti, eventualele fraude putand fi mai usor depistate. ”Fiti atenti la datele dumneavoastra financiare cand faceti…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica a realizat, inaintea sarbatorilor, un ghid de securitate a datelor online si recomanda cumparaturi online in special de pe site-uri romanesti, eventualele fraude putand fi mai usor depistate.”Fiti atenti la datele dumneavoastra financiare cand faceti cumparaturi…

- ”Fiti atenti la datele dumneavoastra financiare cand faceti cumparaturi online in timpul sarbatorilor! De obicei, in perioadele festive, putem deveni mai putin vigilenti in ceea ce priveste securitatea site-urilor pe care le vizitam si putem actiona in graba”, au transmis, luni, oficialii Directoratului…

- Un cuplu din Utah și-a expediat din greșeala pisica de companie intr-un pachet de retur pentru Amazon, relateaza Business Insider. Animalul, ramas prins in cutie fara mancare sau apa timp de șase zile, a fost salvat de un angajat al companiei.

- Cu toții avem acel sertar din casa in care ținem multe documente și acte, fie ca este vorba despre chitanțe, contracte, prescripții medicale sau note școlare. Ei bine, unele dintre ele ar trebui sa le pastram pentru totdeauna. Documentele pe care nu ar trebui sa le aruncam Era digitala avanseaza pe…

- Playtech Știri iți prezinta un test de atenție sub forma unui material prin care iți poți evalua abilitațile cognitive. Sarcina ta este sa identifici greșeala din imaginea cu cele doua prietene care servesc prima masa a zilei. Ce condiții trebuie sa respecți pentru a rezolva problema. Test de atenție…