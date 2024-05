Stiri pe aceeasi tema

- Viața lui Sensy s-a schimbat la 360 grade, dupa ce l-a cunoscut pe soțul ei. Cum a ajuns influencerița șa aiba viața la care a visat, dupa ce s-a confruntat cu subaprecierea și lipsa increderii de sine.

- Dana Savuica vorbește despre greșeala pe care nu ar mai repeta-o. Are legatura cu operațiile estetice. Cum a ajuns vedeta sa nu iși mai doreasca absolut nimic și sa se iubeasca exact așa cum este. Declarații exclusive!

- Vlad Obu, prietenul fraților Tate, este liber dupa 10 luni in care a fost arestat. Controversatul milionar ne-a oferit declarații exclusive despre prima zi in libertate, dar și despre stadiul procesului in care este cercetat.

- Ce se intampla in procesul Nabei Salem cu femeia care a dat-o in judecata pentru cadouri. Dosarul a avut un nou termen, iar Rubi, cea despre care Naba a spus ca i-a fost iubita, face declarații exclusive.

- Jador face declarații exclusive pentru Spynews.ro dupa scandalul in care fost implicat weekend-ul trecut cu Nikolas Sax, prietenul lui. Artistul susține ca nu a avut niciun concert in Luton și nimic din ce s-a scris nu e adevarat, cu toate ca Nikolas Sax a confirmat și in direct la Xtra Night Show ca…

- Sensy a simțit nevoia de o mica pauza, astfel ca și-a facut bagajele și a plecat in prima ei vacanța, dupa ce a devenit mamica pentru prima oara. Totuși, influencerița nu și-a luat fiul in concediu, ci a decis ca acesta este un moment perfect pentru a petrece cateva zile de relaxare in compania iubitului…

- Deniz Brizo trece printr-o situație extrem de dificila. Conflictul dintre artista și fiica ei a atins cote maxime. Cantareața s-a ales cu dosar penal și este cercetata pentru abandon familiar. Cum s-a ajuns la aceasta situați. Declarații exclusive!

- Olga Barcari vorbește despre cum a afectat-o asocierea cu Catalin Bordea și valul de mediatizare de care a avut parte. Ce se s-a intamplat mai exact intre cei doi, au avut sau nu o relație. Cum au gestionat situația dupa aparițiile in presa.