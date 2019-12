Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Teritorial de Munca Arad trage un semnal de alarma: mii de carnete de munca nu au fost inca ridicate. Intrucat in preajma sarbatorilor de iarna multe persoane care muncesc in strainatate revin in țara, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Arad aproximativ 14.000 de carnete de…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Arad anunța ca atat Comisia pentru Protectia Copilului Arad, cat și Comisia Județeana de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap iși suspenda activitatea la sfarșitul lunii decembrie. Astfel, ultima ședința a celor doua comisii va avea…

- Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Arad au participat la o Campania Naționala privind transportatorii rutieri. In cadrul acesteia s-a urmarit respectarea de catre transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la incheierea și executarea contractelor individuale…

- Polițiștii de frontiera atrag atenția aradenilor sa nu ajute migranții, deoarece ar putea ajunge in pușcarie. „Mentionam faptul ca, „fapta persoanei care racoleaza, indruma, calauzeste, transporta sau adaposteste o persoana, in scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat a Romaniei constituie trafic…

- Primaria Municipiului Arad anunța ca va face o schimbare experimentala: incepand cu data de 21 noiembrie 2019, sensul de circulație pe ultimul tronson al strazii Bogdan Voievod se schimba din dublu sens, in sens unic. Comisia de Sistematizare a Circulației este cea care a avizat favorabil aceasta modificare…

- Incepand de joi, 14 noiembrie 2019, va intra in vigoare ridicarea limitei de viteza pe tronsonul strazii Eugen Popa-Viaduct Micalaca de la 30 la 50 de km/h. Primaria Municipiului Arad are in vedere reabilitarea strazii Eugen Popa in prima parte a anului viitor. Pana atunci modificarile privind limita…

- In ultima perioada, mai mulți aradeni au reclamat faptul ca angajați ai Companiei de Apa Arad le-au solicitat sume de bani pentru diverse lucrari la rețelele de distribuție a apei potabile, aflate in interiorul apartamentelor. Compania de Apa Arad spune insa ca aceștia nu sunt angajații firmei. Totuși,…

- Un copil de aproximativ trei ani a fost gasit aseara in zona Pietei Sarbesti din municipiul Arad. „Pana la sesizarea organelor de poliție nu a fost reclamata dispariția sa. Are aproximativ 3 ani, nu știe cum il cheama sau unde locuiește. Este imbracat intr-o pereche de pantaloni de trening albaștri…