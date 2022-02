Hamsterii de companie pot transmite Covid-19 oamenilor și sunt sursa probabila a unui focar recent al variantei Delta in Hong Kong, sugereaza un studio, informeaza The Guardian . Cercetarea confirma temerile ca un magazin de animale de companie a fost sursa unui focar recent de Covid in orașul Hong Kong, in care au fost confirmate cel puțin 50 de persoane infectate și a dus la sacrificarea a peste 2.200 de hamsteri. Cu toate acestea, virologii au subliniat ca, deși comerțul cu animale de companie ar putea oferi o cale de raspandire virala, este puțin probabil ca hamsterii de companie existenți…