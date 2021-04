Atenței! Podul de la Viaduct, plin cu mașini ale poliției (VIDEO) Mare atenție șoferi. Pe podul de la Viaduct se afla circa 10 mașini ale poliției care opresc aproape toate autovehiculele. Potrivit șoferilor care au trecut prin zona, polițiștii opresc mașinile și pun amenzi pentru cei care se au incalcari, scrie Noi.md. Reamintim ca in municipiul Chișinau este instituita interdicția de a circula pe strada in intervalul 23:00 - 05.00. Persoanele care vo Citeste articolul mai departe pe noi.md…

