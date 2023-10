Atentat la siguranța pe calea ferată. 1% dintre ceferiști vin la serviciu beți criță Constatarile recente ale Poliției Transporturi și ale Autoritații pentru Siguranța Feroviara Romana spulbera un mit, al seriozitații anjajaților CFR-ului, care, chiar și in condițiile subfinanțarii din ultimii 30 de ani, pot asigura buna funcționare a transportului feroviar. Au fost date publicitații constatarile din raportul final al controalelor efectuate de Poliția Transporturi și Autoritatea pentru Siguranța Feroviara Romana (ASFR) in perioada 6 iunie – 30 septembrie 2023, pentru cresterea gradului de siguranta si securitate pe infrastructura nationala de cai ferate. „Obiectivele acțiunilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

