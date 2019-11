Atentat în Irak. Dispozitivul exploziv a fost plasat în mijlocul manifestanţilor Explozia unui dispozitiv exploziv plasat sub un autovehicul s-a soldat cu un mort si peste zece raniti vineri seara, nu departe de locul de adunare a protestatarilor de la Bagdad, au anuntat fortele de securitate irakiene, relateaza AFP. Incidentul s-a produs in apropiere de Piata Tahrir ocupata de trei saptamani de manifestantii care cer o schimbare de regim in Irak, potrivit unui comunicat distribuit de presa. Alti doi manifestanti au fost impuscati mortal in cursul dupa-amiezii in piata Khallani din vecinatate. O a treia a fost ucisa in urma unor tiruri cu grenade lacrimogene,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

