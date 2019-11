Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a eliberat joi 18 soldati ai regimului sirian pe care fortele sale i-au capturat in nord-estul Siriei, a anuntat Ministerul turc al Apararii, relateaza AFP potrivit Agerpres "Optsprezece elemente ale regimului capturate (...) la sud-est de Ras al-Ain pe 29 octombrie au fost puse in libertate…

- Turcia a eliberat joi 18 soldati ai regimului sirian pe care fortele sale i-au capturat in nord-estul Siriei, a anuntat Ministerul turc al Apararii, relateaza AFP. "Optsprezece elemente ale regimului capturate (...) la sud-est de Ras al-Ain pe 29 octombrie au fost puse in libertate in urma unei coordonari…

- Acest apel intervine dupa cea mai importanta desfasurare din 2012 a trupelor lui Bashar al-Assad in aceasta parte a tarii, de unde acestea se retrasesera dupa inceputul razboiului in Siria. Fortele kurde s-au adresat in octombrie regimului lui Al-Assad pentru a cere ajutor sa contracareze ofensiva…

- Fortele ruse avansau miercuri in nord-estul Siriei, pentru a se asigura de plecarea tuturor fortelor kurde dintr-o lunga zona la frontiera cu Turcia, in cadrul punerii in aplicare a unui acord incheiat intre Moscova si Ankara, relateaza AFP potrivit news.roAceste forte ruse, deja prezente…

- Confruntari armate violente aveau loc miercuri intre armata lui Bashar al-Assad si fortele kurde, pe de o parte, si rebeli sirieni proturci, de cealalta, in nordul Siriei, unde Turcia a lansat o ofensiva, pe care presedintele american incearca sa o opreasca trimitandu-si in Turcia vicepresedintele…

- "SUA, Federația Rusa, Marea Britanie, Germania, Franța și Italia, NATO și ONU au fost informați cu privire la operațiunea Izborul Pacii", a informat Ministerul de Externe intr-un mesaj postat pe Twitter. Citeste si A inceput razboiul, operatiunea se numeste "Izvorul Pacii". Presedintele a…

- Turcia a lansat miercuri, asa cum s-a angajat, o ofensiva impotriva fortelor kurde in nord-estul Siriei, aliate ale occidentalilor in lupta antijihadista, provocand un val de critici internationale si amenintari cu sanctiuni americane, relateaza AFP, potrivit news.ro.Miercuri, regiuni care…

- Dupa anuntul SUA privind neimplicatrea in conflictul din nordul Siriei, aviatia turca a efectuat o serie de bombardamente luni seara si in nopatea de luni spre marti si a ucis 12 "teroristi separatisti". PKK lupta intr-o sangeroasa gherila impotriva Turciei din 1984, iar Ankara efectueaza cu regularitate…