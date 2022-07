Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 9 iulie 2022, de la ora 20:00, va avea loc in Piata Palatului Culturii un concert de arii de opera si cantonete sustinut de trei artisti lirici ieseni: Andrei Fermesanu, Florin Guzga si Andrei Apreotesei. De asemenea, in cadrul evenimentului va fi prezent si maestrul Eugen Doga, alaturi de…

- Absolventii claselor a XII-a au sustinut proba scrisa la alegere a profilului si specializarii. Candidatii au putut putut alege, in conformitate cu profilul pentru una dintre disciplinele: pentru profilul real, tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului din filiera tehnologica, una dintre…

- Conacul din opera „La Medeleni”, scrisa de Ionel Teodoreanu, se afla in ruina, la Iași. De ani intregi conacul transformat in școala a fost dat uitarii, iar in cațiva ani cel mai probabil se va darama de la sine Conacul din opera lui Ionel Teodoreanu, „La Medeleni”, se afla la Iași, in ruina, in satul…

- Pe 1 iunie, de la ora 18.00, publicul din Capitala Moldovei este invitat la un spectacol extraordinar oferit de artiștii Operei Naționale Romane din Iași, cu sprijinul Universitații Naționale „George Enescu” și Ateneul Național din Iași, eveniment dedicat copiilor refugiați din Ucraina. Spectacolul…

- Prin Olimpiadele Naționale din domeniul limbilor moderne, elevii ieșeni au obținut, in acest an, un total de 21 de premii și distincții, reflectand pasiunea lor pentru studiul limbilor straine, preocuparea pentru largirea orizontului cultural, așezand școala ieșeana, prin continuitate, intr-o tradiție…

- Opera din Iași se pregatește sa ne prezinte miercuri, 4 mai, un spectacol Don Giovanni sub bagheta unuia dintre cei mai importanți dirijori ai lumii, de mai multe ori invitat la București, la pupitrul orchestrelor locale sau in Festivalul Enescu. Va spun imediat mai multe despre maestrul JIN WANG. Inainte…

- Soprana Elena Mosuc a ramas in orasul natal, Iasi, dupa succesul avut pe 6 aprilie in cadrul galei sustinute la Opera cu prilejul aniversarii a 30 de ani de cariera internationala, pentru a le oferi un masterclass artistilor ieseni, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…