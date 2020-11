Atena: Un cap din marmură al zeului Hermes, descoperit pe o stradă circulată In timpul unor sapaturi efectuate pentru imbunatațirea sistemului de canalizare din centrul Atenei, a fost descoperit un cap din marmura al zeului grec Hermes, conform anunțului Ministerului elen al Culturii, citat de AFP. Scupltura dateaza de la sfarșitul secolului al IV-lea sau inceputul secolului al III-lea i.e.n. și este intr-o... The post Atena: Un cap din marmura al zeului Hermes, descoperit pe o strada circulata appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

