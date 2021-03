Atelierul lui Marcel Pavel Cand se intampla sa trec pe strada Armeana, in apropierea imobilului ce adaposteste atelierele artistilor plastici ieseni, in fata ochilor imi rasare, pret de cateva clipe, maiestosul Turn Babel, strajuit de o macara, impodobita in varf cu steagul Uniunii Europene. De ce imi apare in minte acest steag, cu pentagrama intoarsa, n-as putea spune. Pe masura ce ma apropii de imobil, caut sa fac cateva schimbari esenti (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ecologistii spun ca intentia Ucrainei de a construi 6 hidrocentrale pe raul Nistru va duce treptat la secarea fluviului. Potrivit expertilor in energetica, trecerea apei Nistrului prin turbine duce la schimbarea temperaturii ei, iar acest lucru afecteaza grav ecosistemul raului. Expertii afirma ca problema…

- Republica Moldova exporta și importa mai multe marfuri din țarile Uniunii Europene decit din țarile care fac parte din Comunitatea Statelor Independente, transmite MOLDPRES. Potrivit Biroului Național de Statistica, exporturile de marfuri destinate țarilor Uniunii Europene in anul 2020 au totalizat…

- Potrivit unui comunicat de presa remis de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNAVC), dozele vor fi depozitate la Centrul Național de Stocare, iar în perioada următoare vor fi distribuite în centrele regionale existente la nivel național.Centrul…

- ''Consultarile dintre ministrii Bogdan Aurescu si Ivan Korcok vizeaza aprofundarea cooperarii bilaterale in plan politic, economic si sectorial. Discutiile vor oferi, totodata, oportunitatea unui schimb de vederi privind o serie de teme de interes comun de pe agenda regionala, cu accent pe securitatea…

- Doar 2.050 de refugiați au fost redistribuiti in zece state membre UE, in ultimele patru luni. In acest context, Organizatia umanitara Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief) si Consiliul grec pentru refugiati au solicitat Uniunii Europene sa intensifice redistribuirea refugiatilor intre tarile membre.

- Românii sunt printre europenii care cred cel mai mult ca imaginea UE s-a îmbunatatit în ultimul an si 73% dintre ei au o perceptie favorabila asupra impactului Planului european de redresare, dar pe de alta parte sunt printre cei mai pesimisti în privinta modului în care…

- Amsterdat a luat fața Londrei pentru a deveni cel mai mare centru financiar al Europei în luna ianuarie dupa ce Brexitul a forțat investitorii din Uniunea Europeana sa foloseasca platformele de tranzacționare din interiorul blocului comunitar, relateaza Reuters.Tranzacțiile din capitala…

- CHIȘINAU, 30 dec – Sputnik. Jandarmii din Județul Galați (Romania) și carabinierii din Republica Moldova invața sa gestioneze in comun tulburarile ordinii publice in zona de frontiera. © Sputnik / Rodion ProcaAvocat: Ce trebuie sa știe parinții care trec frontiera cu copii minori Ei au participat…