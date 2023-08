ATB colaborează cu TRAVYP pentru That Feeling ATB colaboreaza cu TRAVYP pentru „That Feeling”, o piesa dance, care combina un bas captivant, energie și note nostalgice, oferind fanilor o piesa noua pe care sa danseze non-stop. „Cand am lucrat cu Travis la prima versiune a piesei „That Feeling”, vibrația mi-a amintit imediat de primele mele zile in muzica electronica. Melodia iți intra imediat in cap și a fost foarte distractiv sa lucrez cu TRAVYP pentru a transporta acel sunet in ziua de azi”, impartașește ATB despre aceasta noua lansare. ATB a anunțat ca lucreaza la un nou album care iși propune sa fie lansat in 2024, dar le ofera fanilor… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

