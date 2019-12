Oile sunt principalele victime ale atacurilor comise de lupi in Germania, care au devenit din ce in ce mai numeroase in ultimii ani in conditiile in care populatia de lupi de pe teritoriul acestei tari a crescut, potrivit datelor oficiale publicate joi, relateaza DPA. Conform unui raport guvernamental, in 2018 au fost inregistrate 639 de atacuri ale lupilor in care 2.067 de animale au fost ucise, ranite sau au disparut. Cele mai multe animale atacate - 1.656 de cazuri - au fost oi. Potrivit datelor oficiale, in 2017 au avut loc 472 de astfel de incidente in care 1.667 de animale de ferma au fost…