Stiri pe aceeasi tema

- Va dura doar cateva zile pentru a-l aduce pe Darius Valcov in Romania, a declarat vineri ministrul Justiției, Alina Gorghiu, in cadrul unei vizite la tribunalul din Arad. „Este o procedura in curs, statul italian, prin Ministerul Justitiei, a luat legatura cu Politia Romana. E o problema de zile, nu…

- Un numar de 20 de site-uri care vindeau droguri au fost restricționate, anunța Poliția Romana, aceasta fiind o premiera pentru Europa. Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din cadrul Poliției Romane, impreuna cu DIICOT, au reușit sa destructureze 28 de grupuri infracționale organizate,…

- Poliția Romana și Directoratul Național pentru Securitate Cibernetica ne avertizeaza sa fim atenți la ce mesaje primim pe telefon. Mai ales daca ni se cere sa accesam, link-uri sau sa oferim date bancare. Astfel de atacuri nu sunt noi. Din datele Poliției, anul trecut, peste 400 de suspecți au fost…

- Specialiștii in securitate cibernetica de la Bitdefender au identificat, pe baza noii tehnologii de protecție in timp real App Anomaly, integrata in Bitdefender Mobile Security, o campanie globala de amenințari informatice care vizeaza dispozitivele mobile. Potrivit Bitdefender, aceasta campanie a ramas…

- Printul Harry va deveni primul membru de rang inalt al familiei regale britanice care va depune marturie in instanta in ultimii 130 de ani. Acesta se va prezenta saptamana viitoare in procesul sau impotriva unui grup de ziare. Harry acuza grupul de comportament ilegal, relateaza Reuters, citat de Agerpres…

- O operatiune globala impotriva traficului organizat de persoane, Global Chain (Lantul global), desfasurata in comun de Interpol, Frontex si Europol si condusa de Austria si Romania, a dus la arestarea in luna mai a 212 suspecti si la identificarea a 1.

- O operatiune globala impotriva traficului organizat de persoane, Global Chain (Lantul global), desfasurata in comun de Interpol, Frontex si Europol si condusa de Austria si Romania, a dus la arestarea in luna mai a 212 suspecti si la identificarea a 1.426 de victime exploatate.