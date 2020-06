Atacurile cibernetice legate de jocuri video au crescut cu peste 50% în aprilie Atacatorii cibernetici au exploatat popularitatea crescuta a jocurilor video pe durata pandemiei, pentru a lansa diferite atacuri. In aprilie, numarul zilnic de incercari blocate de a direcționa utilizatorii Kaspersky catre site-uri periculoase care exploateaza jocurile video a crescut cu 54% fața de ianuarie 2020. In plus, in luna aprilie, numarul de incercari blocate de a direcționa utilizatorii catre pagini de phishing, pentru una dintre cele mai populare platforme de jocuri video, a crescut cu 40% fața de februarie 2020. In aceasta primavara, milioane de oameni din intreaga lume au fost nevoiți… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

