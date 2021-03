Ministrul sud-coreean de externe, Chung Eui-yong, a subliniat eforturile destinate protejarii sigurantei cetatenilor sud-coreeni care traiesc in SUA in urma recentelor atacuri armate in Atlanta, promitand o cooperare mai stransa cu Washingtonul in aceasta problema, informeaza Yonhap. Ministrul a facut aceasta declaratie intr-o reuniune cu inalti responsabili ai ministerului pe care il conduce, in contextul in care sase din cele opt persoane ucise in Atlanta saptamana trecuta erau femei de origine asiatica, pe fondul speculatiilor ca atacurile ar fi avut un substrat rasist, fiind indreptate impotriva…