- TAROM a fost afectata, luni, de un incident de securitate izolat, insa toate cursele au fost operate conform planului de zbor si nu a fost afectat sistemul de rezervari al companiei, potrivit unui comunicat al operatorului national aerian.

- Un atac terorist in Siria, atribuit gruparii ISIS, a produs moartea a peste 50 de persoane. Incidentul s-a inregistrat in ziua de 17 februarie 2023 și este cel mai grav atentat terorist produs, in ultimele luni, in aceasta țara. Atacul terorist s-a produs la cateva zile dupa ce Siria fusese lovita de…

- In ultimele zile ale lunii ianuarie, primele ale lunii februarie, Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a desfașurat acțiuni de control specifice, prin cele doua compartimente de specialitate, respectiv, relații de munca și securitate și sanatate in munca, ocazie cu care au fost controlați 79…

- Activitatea zilnica a inspectorilor de munca a vizat, cu prioritate, sanctionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate saptamanal, catre Inspectia Muncii.Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 09.01.-13.01.2023, in activitatea de control, sunt…

- Surse de securitate au vorbit despre un "atac terorist", primul de acest gen intr-un oras din Egipt in aproape trei ani, cu exceptia Peninsulei Sinai, unde actioneaza grupari jihadiste.Doi barbati inarmati au coborat din doua masini care s-au apropiat de barajul rutier instalat intr-o zona rezidentiala…

- Trei politisti au fost ucisi si alti patru au fost raniti, vineri, intr-un atac asupra unui baraj de securitate in orasul egiptean Ismadliya, pe Canalul Suez, au declarat surse de securitate si medicale, relateaza AFP.

- Forțele ruse au bombardat duminica un spital din Kivsharivka, regiunea Harkov, ranind un paramedic in varsta de 31 de ani, potrivit guvernatorului Oleh Siniehubov, in timp ce mai multe explozii au rasunat duminica dimineața in orașul rus Belgorod, langa granița cu Ucraina. 18 dec. - Acum 12 ore 18-12-2022…

- Un pustan si-a terorizat timp de doua saptamani colegii internati in centrul „O noua sansa" din Targu Frumos. Devenit intre timp major si avand deja un cazier bogat, Constantin Turcanu a fost condamnat la inchisoare cu executarea in regim de detentie. Inca de la inceputul internarii in centrul „O noua…