- Franta este ''in razboi contra terorismului islamic'', a declarat ministrul de interne francez Gerald Darmanin duminica, la doua zile dupa un atac cu arma alba comis la Paris in apropierea fostului sediu al saptamanalului satiric Charlie Hebdo si soldat cu doi raniti, relateaza AFP, conform agerpres.ro.…

- Compania Premieres Lignes, la care sunt angajati cei doi jurnalisti raniti în atacul cu arma alba comis vineri în apropierea fostului sediu al saptamânalului Charlie Hebdo din Paris, a ajutat la producerea unui film documentar despre atacul din ianuarie 2015 asupra redactiei acestui…