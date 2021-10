Atacul cu arcul din Norvegia, soldat cu cinci morţi şi doi răniţi, a fost unul terorist Atacul cu arcul soldat cu cinci morti in Norvegia pare sa fie, in acest stadiu, un ”act terorist”, iar suspectul, care s-a converit la islam, a avut de-a face cu politia, care il suspecta de redicalizare, au anuntat joi serviciile de securitate norvegiene (PST), care nu au ridicat, insa, nivelul de alerta in tara, relateaza AFP. ”Evenimentele de la Kongsberg (un oras situat in sud-estul Norvegiei) par sa fie un act terorist in acest stadiu, insa ancheta (...) va clarifica mai mult ceea ce le-a motivat”, a anuntat intr-un comunicat PST. Un barbat inarmat cu un arc si sageti a ucis… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atacul cu arcul soldat cu cinci morti in Norvegia pare in acest stadiu un "act terorist", au apreciat joi serviciile de securitate norvegiene (PST), care nu au ridicat totusi nivelul de amenintare terorista in tara din aceasta cauza, relateaza AFP. Evenimentele survenite miercuri seara la…

- Un barbat inarmat cu un arc și sageți a ucis mai multe persoane și a ranit alte cateva, miercuri, 13 octombrie, la Kongsberg, in sud-estul Norvegiei, a spus poliția norvegiana, care a arestat un suspect. Incidentul a avut loc in orașul Kongsberg, la sud-vest de capitala Oslo, in jurul orei locale 18:30,…

- Inarmat cu arc si sageata, un barbat a ucis cel putin 5 persoane, apoi a fost arestat. Intariri din toata tara au fost trimise la Kongsberg, iar ofiterilor li s-au pus la dispozitie arme pe care nu le poarta de obicei. Oamenii și-au amintit de crimele de la Utoya, din urma cu 10 ani, cu 77 de morți,…

- Un barbat inarmat cu un arc si sageti a ucis mai multe persoane si a ranit alte cateva miercuri, 13 octombrie, in centrul orasului Kongsberg, in sud-estul Norvegiei, a anuntat politia, care a si arestat un suspect. Seful politiei din orasul cu 26.000 de locuitori, Øyvind Aas, a declarat ca mai multe…

- La locul atacului au fost mobilizate mai multe echipaje medicale si de politie, inclusiv elicoptere. Poliția a anunțat ca a reținut un suspect și ca exista mai multe victime, numarul acestora urmand sa fie facut public.”Din pacate, putem confirma ca exista mai multi raniti si, tot din pacate, mai multe…

- Un individ inarmat cu un arc si sageti a ucis mai multe persoane si a ranit alte cateva miercuri la Kongsberg, in sud-estul Norvegiei, a anuntat politia norvegiana care a arestat un suspect, transmit AFP si Reuters. "Din pacate, putem confirma ca exista mai multi raniti si, tot din pacate,…

- Gruparea Statul Islamic a revendicat atacul criminal comis joi in apropierea aeroportului din Kabul, a relatat site-ul specializat SITE Intelligence, relateaza AFP si Reuters. Intr-un comunicat difuzat de agentia sa de propaganda Amaq, SI sustine ca unul dintre combatantii sai s-au apropiat la mai putin…

- Doi oameni, un barbat și o femeie, au murit și alți 4 au fost raniți, unul grav, intr-un accident de circulație care a avut loc marți de dimineața pe A1 , la km 26, in sensul spre București. Accidentul s-a produs inainte de ora 9, cand o autoutilitara a lovit un autoturism staționat pe banda de urgența.…