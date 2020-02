Stiri pe aceeasi tema

- Atacatorul, care avea 32 de ani, a fost ucis in jurul orei 02.00 GMT, de un comando de elita a fortelor de securitate in cursul unei operatiuni care a mobilizat sute de persoane. "Bilantul oficial este de 20 de morti si 42 de raniti", a declarat Narinrat Pitchayakamin, un medic din Korat. Jakrapanth…

- Cartierul Streatham din Londra a devenit scena primului atac de natura terorista dupa Brexit. Trei persoane au fost ranite prin injunghiere, duminica la pranz. Poliția a intervenit și a deschis focul. Atacatorul a murit. Atac de natura terorista la Londra Un barbat a injunghiat trei persoane, duminica,…

- Un individ a atacat cu un cutit mai multe persoane, intr-un incident produs vineri dupa-amiaza la periferia orasului Paris, agresorul fiind impuscat mortal de agenti de politie, transmite Mediafax.Atacul a avut loc vineri dupa-amiaza in Parcul Hautes-Bruyeres din zona Villejuif, la periferia…

- Un tramvai si un autovehicul de transport marfa au fost implicate marti dimineata, intr-un accident in zona bulevardului Theodor Pallady, din Capitala, doua persoane fiind ranite usor, scrie news.ro.Conform Brigazii de Politie rutiera, accidentul dintre tramvai si duba s-a produs la intersectia…

- Potrivit primelor date anuntate de presa locala, un suspect a intrat in curtea din spate a unei resedinte unde se adunasera circa 35 de persoane pentru a urmari un meci de fotbal si au deschis focul. Atacatorul a fugit si este cautat de Politie. loading...