Atacatorul de la Viena, prins în luna iulie în timp ce încerca să cumpere muniție din Slovacia Atacatorul care a ucis patru oameni in centrul Vienei a fost prins in luna iulie in timp ce incerca sa cumpere muniție din Slovacia. Deoarece nu avea un permis de port arma, autoritațile austriece au fost anunțate inca de atunci de poliția slovaca de intențiile barbatului. Barbatul de 20 de ani, de origine albaneza, care a deschis focul luni seara, la Viena, a incercat sa cumpere muniție din Slovacia in vara, a dezvaluit politia din Slovacia. Autoritațile austriece au fost anunțate de acest fapt, conform BBC . Intenția atacatorului de a achiziționa gloanțe a eșuat Potrivit presei germane, tanarul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

