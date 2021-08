Stiri pe aceeasi tema

- Clubul italian de fotbal AS Roma a anuntat marti transferul internationalului englez Tammy Abraham de la echipa Chelsea Londra, printr-un comunicat postat pe site-ul sau oficial. Abraham, in varsta de 23 ani, a castigat in aceasta vara trofeul Ligii Campionilor cu Chelsea, club care a…

- Chelsea Londra a realizat cel mai scump transfer din istoria clubului. „Aristocrații” l-au achiziționat pe Romelu Lukaku de la Internazionale Milano și au scos din buzunar 115 milioane de euro.

- Atacantul international englez Harry Kane a fost plasat in carantina la centrul de antrenament al echipei Tottenham Hotspur la revenirea sa din vacanta petrecuta in Bahamas, insa golgheterul englez a explicat ca nu a refuzat nicio clipa sa se antreneze cu echipa, informeaza cotidianul L'Equipe.…

- Internationalul belgian Timothy Castagne a suferit o dubla fractura la fata in prima repriza a meciului cu Rusia, castigat de „diavoli“ cu 3-0, sustinut sambata seara la Sankt Petersburg. Fundasul a devenit indisponibil pana la finalul turneului final, a anuntat Roberto Martinez, selectionerul Belgiei,…

- Timothy Castagne, titular în naționala Belgiei, a devenit indisponibil pentru restul partidelor de la Euro 2020, dupa o dubla fractura la fața în meciul contra Rusiei. Fundasul dreapta, în vârsta de 25 ani, s-a lovit de mijlocasul rus Daler Kuziaev, în minutul 26,…

- Antrenorul german Thomas Tuchel si-a prelungit contractul cu Chelsea Londra, echipa cu care a castigat Liga Campionilor, cu inca doi ani, pana in 2024, scrie AFP. Tuchel, cu contract pana in 2022, a preluat banca tehnica a londonezilor in ianuarie, dupa ce in decembrie fusese demis de la PSG, Chelsea…

- Chelsea Londra este noua cistigatoare a Ligii Campionilor! Formatia antrenata de Thomas Tuchel a cucerit trofeul dupa ce a invins cu scorul de 1-0 pe Manchester City , in finala disputata pe stadionul Dragao din Porto. Golul victoriei a fost inscris de germanul Kai Havertz. El a marcat la finalul primei…