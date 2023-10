Stiri pe aceeasi tema

- Atac terorist inainte de Belgia – Suedia! Doi suporteri ai nordicilor au fost omorati pe strada, intr-un atac armat chiar din centrul Bruxelles-ului. Suspectul este inca in libertate. Suspectul a fugit imediat de la locul faptei, chiar inainte de startul partidei din preliminariile EURO 2024. Dupa pauza,…

- Meciul de fotbal Belgia - Suedia, din preliminariile Euro-2024, a fost suspendat dupa atacul terorist de luni seara de la Bruxelles, in urma caruia cel puțin doi suedezi au fost uciși, informeaza agenția de presa Belga, preluata de news.ro.

- Primele informații care apar dupa atacul din Bruxelles arata ca cele doua persoane ucise ar fi doi suedezi, posibil doi fani, in condițiile in care in aceasta seara se joaca meciul Belgia-Suediam, potrivit La Stampa. Atentatorul iși revendica afilierea la Isis și ar fi strigat „Allahu akbar”. Potrivit…

- Doi suporteri ai naționalei Suediei au fost impușcați fatal pe strazile orașului Bruxelles, cu scurt timp inainte ca meciul din preliminariile EURO 2024 sa inceapa. Belgia și Suedia disputa un meci fara miza in preliminariile Campionatului European. Gazdele sunt matematic calificate, oaspeții nu mai…

- Potrivit informațiilor din presa belgiana, un barbat a deschis focul cu o pușca automata Kalașnikov in zona centrala a Bruxelles-ului, in jurul orei 19.00, pe bulevardul d'Ypres. Doua persoane au murit și mai multe au fost ranite. Atacatorul din Bruxelles a difuzat un mesaj video pe Facebook, dupa ce…

- Explozie la stația GPL din Crevedia. Doi pompieri raniți in explozia de la Crevedia, județul Dambovița, vor fi duși, in noaptea de sambata spre duminica, la spitalul militar din Bruxelles. Aceștia fusesera intubați la Spitalul Floreasca. Alte doua persoane vor fi transferate in Italia. Primele informații…

- Belgia a luat „o decizie istorica” și va deschide in Republica Moldova o ambasada, a anunțat Viorel Cibotaru, ambasadorul Republicii Moldova in Belgia, Luxemburg și pe langa NATO, pe pagina sa de Facebook. Astfel, potrivit diplomatului, intenția Belgiei de a deschide o ambasada la Chișinau, denota „un…

- Mama Robertei, fata de 20 de ani care a murit sambata de dimineața pe drumul care leaga localitațile 2 Mai și Vama Veche, lovita de mașina condusa de un șofer drogat, a transmis un mesaj cutremurator pe Facebook.