Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 12 oameni au fost uciși și mai mulți au fost raniți, dupa ce un soldat a deschis focul intr-un oraș in apropiere de Bangkok. Acesta a inceput sa traga mai intai asupra colegilor sai din baza militara, iar apoi a plecat pe strazi, impușcand oameni, relateaza BBC News.Soldatul l-a ucis mai intai…

- O fata a murit si doi tineri au fost raniti, in urma unui accident produs in centrul Craiovei, dupa ce masina in care se aflau a lovit un stalp electric. Accidentul a fost transmis live pe Facebook chiar de tanara care a decedat. Tanara care a murit in accidentul din centrul Craiovei este din localitatea…

- Adevarate carnagii pe soselele din Romania in ultimele zile. Au murit 34 de oameni, iar alți 70 au fost grav raniți. Principalele cauze ale acestor tragedii au fost nerespectarea vitezei legale și a regulilor de circulație, consumul de bauturi alcoolice, starea drumurilor si conditiile meteo ...

- Poliția Romana anunța un bilanț SUMBRU in acest sfarșit de an. Pe soselele din Romania au murit 34 de oameni și de doua ori mai mulți au fost raniti grav in accidente rutiere, in doar CINCI zile! Politistii au retinut aproape 500 de permise de conducere si au dat amenzi de peste 2,3 milioane de lei…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a prezentat, intr-o postare pe Facebook, un bilant al accidentelor din ultimele 48 de ore. Astfel, bilantul negru cuprinde 44 de accidente, soldate cu 19 persoane decedate si 33 grav ranite. MAI le cere soferilor sa respecte regulile rutiere. “44 de accidente, 19…

- Podul Londrei, situat in centrul capitalei Marii Britanii, a fost redeschis luni traficului rutier si pietonal, la trei zile dupa atentatul soldat cu doi morti si trei raniti, informeaza agentia Associated Press, potrivit MEDIAFAX.Numerosi politicieni, inclusiv premierul Boris Johnson si Jeremy…

- Explozia s-a produs in timp ce genistii distrugeau munitie invechita la o baza militara din localitatea Balaklia, potrivit Statului Major al fortelor armate ucrainene. "Din pacate, doi militari genisti au fost raniti mortal", a indicat Statul Major pe pagina sa de Facebook. Alti patru…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si 20 au fost ranite astazi in vestul Slovaciei in urma coliziunii intre un autocar si un camion, a anuntat politia, transmite AFP. ‘Pot sa confirm decesul a 13 persoane, 20 sunt ranite intr-un accident in apropiere de Nitrianske Hrnciarovce, unde un autocar…