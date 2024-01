Stiri pe aceeasi tema

- Romelu Lukaku, 30 de ani, cel mai prolific internațional belgian din toate timpurile (83 de goluri in 113 selecții), a fost ținta rasismului in țara sa. Portretul atacantului cu origini congoleze a fost devastat la centrul de juniori al lui Lierse. Mesajul: „Cioroi”. Pe 3 martie 2010, cand a debutat…

- Dinamo forțeaza reabilitarea in defensiva cu un stoper fara angajament din august 2023! Pe nepusa masa, „cainii” au anunțat inregimentarea lui Darko Velkovski, 28 de ani, fundaș central cu experiența in fotbalul croat. Velkovski e un fotbalist agreat de Zeljko Kopic și adus in Romania la insistențele…

- Selectionatele Romaniei si Georgiei se vor infrunta in finala turneului international de handbal masculin Trofeul Carpati Niro, gazduit de Pitesti Arena, dupa victoriile obtinute, joi, in semifinale. Romania a dispus de Grecia cu scorul de 31-27 (13-16), dupa o repriza secunda excelenta. Tricolorii,…

- Naționala Romaniei a avut noroc la tragerea la sorți efectuata sambata seara la Hamburg. "Tricolorii" au fost repartizați in grupa E de la Euro 2024, unde cap de serie este Belgia, considerata cea mai accesibila reprezentativa dintre marile forțe ale Europei. William Baeten (26 de ani), mijlocașul belgian…

- Cineva a avut cu siguranța foarte mult noroc dupa tragerea la sorți de la Hamburg. La Euro 2024 Romania va evolua alaturi de Belgia, Slovacia și caștigatoarea play-off-ului B: Israel, Ucraina, Islanda, sau Bosnia și Herțegovina. Probabil ca nu se putea mai bine. Este intrarea in scena a unei echipe…

- Selecționerul echipei naționale de fotbal, Edi Iordanescu, a transmis un mesaj emoționant cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. In mesajul publicat pe site-ul Federației Romane de Fotbal, Iordanescu spune ca „Tricolorii” vor reprezenta țara cu onoare la Campionatul European de Fotbal din 2024, gazduit…

- Romelu Lukaku (30 de ani) a inscris de 4 ori in Belgia - Azerbaidjan 5-0 și a ajuns la 14 goluri in aceasta campanie de calificare. Nimeni nu a mai marcat de atatea ori in preliminariile pentru un Campionat European. Romelu Lukaku, cel mai bun marcator din istoria naționalei Belgiei, a avut o evoluție…

- Cristiano Ronaldo a gasit poarta și a ajutat Portugalia sa invinga Liechtenstein cu 2-0, joi, in confruntarea din Grupa J. Jucatorul in varsta de 38 de ani l-a egalat pe belgianul Romelu Lukaku in topul celor mai buni marcatori ai campaniei de calificare