Atac la Toronto: Suspectul Alek Minassian, găsit vinovat pentru crimă şi tentativă de crimă Un tribunal canadian l-a gasit vinovat pe barbatul care a comis in 2018 atacul cu furgoneta de la Toronto, soldat cu 10 morti si numerosi raniti, instanta respingand argumentul avocatilor conform caruia tulburari din spectrul autist nu il fac pe acuzat responsabil penal pentru actiunile sale, transmite joi dpa.



Alek Minassian (28 de ani) a fost declarat vinovat pentru zece acuzatii de crima de gradul I si 16 acuzatii de tentativa de crima in legatura cu atacul din aprilie 2018 de la Toronto.



Judecatoarea Anne Molloy a declarat ca faptele violente comise de Minassian au…

Sursa articol: agerpres.ro

