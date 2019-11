Politia britanica ''nu cauta in mod activ'' alti suspecti in legatura cu atacul de vineri de la Londra, in care doi oameni au fost injunghiati mortal si alti trei au fost raniti, a anuntat intr-un comunicat difuzat sambata seful diviziei antiteroriste a politiei londoneze, Neil Basu, transmit Reuters si Press Association.



In comunicat se mentioneaza ca autoritatile continua ancheta privind atacul considerat terorist produs vineri dupa amiaza in apropiere de London Bridge si ca politia doreste sa se asigure ca nu au existat alte persoane implicate in atac iar publicul…