- O racheta trasa duminica asupra unei parade militare din Yemen a ucis cel putin sapte oameni - patru copii si trei militari - si a ranit alti 21, informeaza DPA, citata de Agerpres. Incidentul a avut loc in provincia Dhale din sudul tarii.

- A fost masacru la o baza militara din Niger! Peste 70 de militari au fost uciși. Sute de teroriști au luat cu asalt baza militara cu mașini capcana, focuri de arma și chiar obuze! Sangerosul atac a durat cateva ore, timp in care 71 de militari au fost uciși, 12 au fost raniți, iar

- A treia victima se afla in stare stabila dupa ce a fost spitalizata in timp ce atacatorul, un marinar din cadrul Marinei SUA, a murit din cauza ''unei plagi pe care si-au cauzat-o prin impuscare'', au declarat sursele citate in cadrul unei conferinte de presa, fara a preciza numele victimelor si…

- Pe timpul intonarii Imnului National al Romaniei, in semn de salut, au fost executate 21 de salve de tun de catre bateria „Salve” a Brigazii 30 Garda ,,Mihai Viteazul”, comandata de locotenentul Mihai Nicolae, anunța Mediafax.Salvele de tun au fost executate de militarii ai brigazii cu tunurile…

- Pe mai multe strazi din București vor fi impuse restricții rutiere sambata și duminica, pentru desfașurarea paradei militare de 1 Decembrie. Polițiștii recomanda rute alternative pentru a ocoli zonele aglomerate. Brigada Rutiera a Capitalei va dispune masuri pentru fluidizarea si restrictionarea traficului…