Stiri pe aceeasi tema

- Mos Craciun a infruntat valurile si vantul puternic din aceasta perioada si in loc de sanie, a ajuns la Galati, pe o placa. A vaslit in picioare, pe Dunare, si cu sacul plin de cadouri in spate, pentru ca era așteptat de copii de toate varstele pe malul apei. Primii care au aparut la orizont […] The…

- Centura Tecuci, lucrare care treneaza de 13 ani si despre care ministrul Transporturilor afirma recent ca este ”de Cartea Recordurilor”, este de marti monitorizata cu drone. ”Varianta Ocolitoare Tecuci, un obiectiv despre care am discutat cu autoritatile locale de la Galati, la intalnirea de sambata.…

- Patru tineri, intre care unul de numai 14 ani, au murit, in noaptea de luni spre marți, intr-un cumplit accident rutier, in care au fost implicate doua TIR-uri și un autoturism. Accidentul s-a produs pe DN6, intre localitațile Cornea și Domașnea, din județul Caraș-Severin. “La kilometrul 402+150 m,…

- Traficul este blocat luni dimineata pe DN2, in localitatea buzoiana Costesti, din cauza unui accident soldat cu decesul unei persoane. “Circulatia rutiera este blocata in prezent pe ambele sensuri de mers ale DN2, in localitatea Costesti, judetul Buzau, unde s-a produs un accident rutier, in care au…

- O mașina de Poliție a fost implicata, marți dupa-amiaza, intr-un accident, pe Calea Vacarești din Capitala. Un biciclist in varsta de 65 de ani a fost ranit. Circulația tramvaielor in zona a fost blocata. Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, conducatorul unei autospeciale de Poliție care se deplasa…

- 446 de decese in randul pacienților cu Covid-19, dintre care 9 anterioare au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania. La grupa de varsta 20-29 ani, se inregistreaza decesul unui pacient din județul Alba, in varsta de 29 ani, care prezenta comorbiditați și nu era vaccinat, precum și al unei…

- Un copil de 9 ani a cazut intr-o groapa sapata pentru o conducta de apa calda, in Sectorul 1 al Capitalei. Apa avea 95 de grade celsius, iar copilul a ajuns la spital cu arsuri de gradul 3. Incidentul a avut loc, luni, copilul cazand in groapa cu apa fierbinte in timp ce se juca […] The post Incident…

- IMG_6103Scandalul și circul au fost pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local din comuna Schela, judetul Galati, care a avut loc joi, 7 octombrie. Unii dintre consilierii locali s-au luat la cearta cu un coleg de la PMP, pe motiv ca acesta a refuzat ca voteze un proiect de hotarare, dar si pentru…